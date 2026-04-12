Андрей Аршавин высказался о матче «Зенит» — «Краснодар»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результат встречи 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» сыграл вничью с клубом из Санкт-Петербурга со счётом 1:1.

«Паритет сохранён, ничейная игра, «Зенит» был лучше в первом тайме, «Краснодар» — во втором. Плюс ещё удаление сыграло за «Краснодар», гонка продолжается», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с махачкалинским «Динамо» 19 апреля. В этот же день подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Балтикой».