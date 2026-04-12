Результаты матчей 29-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Завершились семь из девяти матчей 29-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 29-го тура Лиги 1:

10 апреля, пятница:

«Париж» — «Монако» — 4:1;

«Марсель» — «Метц» — 2:1.

11 апреля, суббота:

«Осер» — «Нант» — 0:0;

«Ренн» — «Анже» — 2:1.

12 апреля, воскресенье:

«Ницца» — «Гавр» — 1:1;

«Тулуза» — «Лилль» — 0:4;

«Лион» — «Лорьян» — 2:0.

Матчи «Брест» — «Страсбург» и «Ланс» — «Пари Сен-Жермен» перенесены.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 63 очка за 27 матчей. Второе место занимает «Ланс», у которого 59 очков после 28 игр. В топ-4 также входят «Лилль» (53 очка) и «Марсель» (52).