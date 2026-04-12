Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комо — Интер, результат матча 12 апреля 2026, счет 3:4, 32-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» победил «Комо», отыгравшись с 0:2 по ходу матча. Тюрам и Думфрис оформили по дублю
Комментарии

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Комо» и миланским «Интером». Команды играли на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Давиде Масса. Игра закончилась победой чёрно-синих со счётом 4:3.

Италия — Серия А . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Комо
Комо
Окончен
3 : 4
Интер М
Милан
1:0 Валле – 36'     2:0 Пас – 45'     2:1 Тюрам – 45+1'     2:2 Тюрам – 49'     2:3 Думфрис – 58'     2:4 Думфрис – 72'     3:4 Да Кунья – 89'    

Первый гол в матче забил защитник хозяев поля Алекс Валле на 36-й минуте. На 45-й минуте полузащитник Николас Пас увеличил преимущество «Комо». Через минуту нападающий «Интера» Маркус Тюрам отыграл один мяч для своей команды.

Во втором тайме на 49-й минуте Тюрам оформил дубль и сравнял счёт. На 58-й минуте защитник Дензел Думфрис вывел вперёд команду гостей. На 72-й минуте Думфрис забил свой второй гол. В конце встречи на 89-й минуте хавбек «Комо» Лукаш Да Кунья реализовал пенальти и установил окончательный счёт – 4:3.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 75 набранных очков в 32 матчах. «Комо» с 58 очками располагается на пятой строчке.

«Интер» раздербанил «Рому» с почти теннисным счётом! А Чалханоглу выдал что-то страшное
«Интер» раздербанил «Рому» с почти теннисным счётом! А Чалханоглу выдал что-то страшное
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android