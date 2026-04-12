«Интер» победил «Комо», отыгравшись с 0:2 по ходу матча. Тюрам и Думфрис оформили по дублю

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Комо» и миланским «Интером». Команды играли на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Давиде Масса. Игра закончилась победой чёрно-синих со счётом 4:3.

Первый гол в матче забил защитник хозяев поля Алекс Валле на 36-й минуте. На 45-й минуте полузащитник Николас Пас увеличил преимущество «Комо». Через минуту нападающий «Интера» Маркус Тюрам отыграл один мяч для своей команды.

Во втором тайме на 49-й минуте Тюрам оформил дубль и сравнял счёт. На 58-й минуте защитник Дензел Думфрис вывел вперёд команду гостей. На 72-й минуте Думфрис забил свой второй гол. В конце встречи на 89-й минуте хавбек «Комо» Лукаш Да Кунья реализовал пенальти и установил окончательный счёт – 4:3.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 75 набранных очков в 32 матчах. «Комо» с 58 очками располагается на пятой строчке.