Карседо: готов сказать всем тренерам в Испании, что чемпионат здесь отличный

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о чемпионате России и выразил надежду на увеличение количества испанских специалистов в РПЛ.

«Я готов сказать всем тренерам в Испании, что чемпионат здесь отличный. Буду рад, если в следующих сезонах в России появятся новые испанские специалисты», — приводит слова Карседо официальный сайт клуба.

Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. Испанец подписал контракт до лета 2028 года. Ранее он работал в кипрском «Пафосе».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 42 очка в 24 играх. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 53 очка.