«Лион» победил «Лорьян» в матче 29-го тура Ла Лиги

Завершился матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Лорьян». Игра прошла на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен из Метца. Победу в матче со счётом 2:0 одержали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий «Лиона» Роман Яремчук на 49-й минуте. Через семь минут полузащитник Корентин Толиссо удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт в игре — 2:0.

После 29 матчей чемпионата Франции «Лион» набрал 51 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. «Лорьян» располагается на девятой строчке. У команды в активе 38 очков.