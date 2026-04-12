«Лион» победил «Лорьян» в матче 29-го тура Ла Лиги

Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Лион — Лорьян, результат матча 12 апреля 2026, счёт 2:0, 29-й тур Лиги 1 2025/2026

Завершился матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Лорьян». Игра прошла на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен из Метца. Победу в матче со счётом 2:0 одержали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Окончен
2 : 0
1:0 Яремчук – 49'     2:0 Толиссо – 56'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Лиона» Роман Яремчук на 49-й минуте. Через семь минут полузащитник Корентин Толиссо удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт в игре — 2:0.

После 29 матчей чемпионата Франции «Лион» набрал 51 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. «Лорьян» располагается на девятой строчке. У команды в активе 38 очков.

