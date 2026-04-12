«Очень обидно». Дркушич — о ничьей «Зенита» с «Краснодаром»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался об игре 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

«Конечно, обидно, что не выиграли сегодня. Думаю, особенно в первом тайме, мы были сильнейшей командой, у нас было больше моментов, чем у гостей. Просто не знаю почему мы во втором тайме отдали больше пространства. Думаю, у них особо не было моментов до забитого мяча, потом ещё удаление… Так что очень обидно. Ребята старались до конца, бились до последней минуты. Осталось еще шесть игр. Двигаемся дальше!» — приводит слова Дркушича официальный сайт клуба.

После 24 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с махачкалинским «Динамо» (19 апреля). В этот же день подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Балтикой».