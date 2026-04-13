Евсеев ругался на судей, Левников шутил с Комличенко. Фото ничьей «Локо» с Махачкалой

12 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоялся матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором столичный «Локомотив» принимал «Динамо» из Махачкалы. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников. Соперники сыграли вничью со счётом 1:1.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Динамо» Махачкала — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 63-й минуте Жерзино Ньямси в штрафной «Локомотива» в подкате сбил Никиту Глушкова, назначенный пенальти реализовал Хазем Мастури, что позволило динамовцам выйти вперёд. На 87-й минуте Сесар Монтес забил ответный мяч «Локомотива».