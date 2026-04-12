Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби отреагировал на поражение в дебютном матче в клубе

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби высказался после поражения в своём дебютном матче в новом клубе. Во встрече 32-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм проиграл «Сандерленду» (0:1).

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Сандерленд
Окончен
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
1:0 Мукиэле – 61'    

«Я прошу прощения за поражение. Мне жаль игроков и болельщиков, которых было очень много.

Это не очень хороший результат для нас. Думаю, мы сыграли хорошо, особенно в первом тайме. Могли забить в двух или трёх ситуациях. Во втором тайме мы потеряли 20 метров поля. У нас был ещё один явный шанс забить у Ришарлисона, пропустили глупый гол из-за невезения.

Мы, конечно, можем играть лучше. Можем играть с большей энергией, с большей страстью и показывать больше качеств, но, если вы разбираетесь в футболе, вы понимаете, когда переживаете такой сложный момент. Очень и очень трудно показать, на что ты способен, что можешь сделать.

Я настроен позитивно, потому что разговаривал с ними, знаю и понял, что они страдают. В раздевалке хорошие люди. Остаюсь, чтобы помочь им, потому что думаю, дело не в состоянии игры или в том, что они не знают, что им нужно делать на поле. Я бы хотел, чтобы они проявляли на поле больше страсти, больше энтузиазма, больше радости, чтобы играть в футбол.

Мы должны быть сильнее этого момента и позитивнее, потому что у нас достаточно качеств, чтобы выиграть встречу, когда выиграем, увидим, что всё изменилось», – приводит слова Де Дзерби официальный сайт «Тоттенхэма».

После этой игры «Сандерленд» с 46 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 30 очками располагается на 18-й строчке.

