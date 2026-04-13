Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тренер «Ман Сити» Гвардиола: сейчас «Арсенал» — это лучшая команда страны и Европы
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 32-го тура АПЛ с «Челси» (3:0) отреагировал на сократившееся до шести очков отставание от лидирующего «Арсенала». «Горожане» сыграют с «канонирами» в следующем туре 19 апреля.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам предстоит сыграть с командой, которая в 49 матчах проиграла лишь несколько раз, а в Лиге чемпионов и вовсе ни разу. В финале Кубка лиги «Сити» вообще не был фаворитом. В этой стране не нашлось бы никого, кто был бы готов поставить хотя бы £ 1 на то, что мы окажемся гораздо сильнее. Возможно, сейчас всё иначе.

Уважаю «Арсенал», учитывая, как они играют на протяжении последних лет. Знаю их тренера, футболистов, уровень их мастерства, а также то, как они продолжают бороться в самых разных ситуациях. Нам предстоит усердно поработать — есть определённые тактические вопросы, возможно, мы что-то изменим.

Сейчас «Арсенал» — это лучшая команда страны и Европы. Победить эту команду один раз — уже непростая задача, только представьте, каково это сделать дважды за несколько недель. Нам нужно отдохнуть.

Болельщикам хочу сказать следующее: «Проявите должное уважение к «Арсеналу» — это невероятная команда. Окажите нам поддержку с первой минуты игры, ведь футболисты будут выкладываться максимально», — приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на Sky Sports.

