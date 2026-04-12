Эдуард Сперцян опубликовал фото травмированной ноги после матча «Краснодара» с «Зенитом»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян в своём телеграм-канале опубликовал фото травмированной ноги после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Зенитом» (1:1).

Ранее полузащитник «Краснодара» заявил, что в матче с «Зенитом» действительно получил травму ноги в столкновении с форвардом «Зенита» Педро, после которого на 79-й минуте нападающий сине-бело-голубых был удалён с поля.

После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с махачкалинским «Динамо» (19 апреля). В этот же день подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Балтикой».