Атлетик Бальбао — Вильярреал, результат матча 12 апреля 2026, счёт 1:2, Ла Лига 2025/2026

«Вильярреал» победил «Атлетик» в матче 31-го тура Ла Лиги
Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Вильярреал». Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хосе Гусман Мансилья. Победу в матче со счётом 2:1 одержали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 31-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 2
Вильярреал
0:1 Кардона – 26'     0:2 Гонсалес – 45+5'     1:2 Гурусета – 84'    

Первый мяч в матче забил защитник «Вильярреала» Серхи Кардона на 26-й минуте. В добавленное к первому тайму время Альфонсо Гонсалес удвоил преимущество гостей. На 84-й минуте форвард «Атлетика» Горка Гурусета отыграл один мяч, установив окончательный счёт в игре — 1:2.

После 31 матча чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 61 очко, клуб занимает третье место в турнирной таблице. «Атлетик» из Бильбао располагается на 12-й строчке. У команды в активе 38 очков.

