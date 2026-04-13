Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нам необходимо переламывать эту ситуацию». Галактионов — о последних результатах «Локо»

«Нам необходимо переламывать эту ситуацию». Галактионов — о последних результатах «Локо»
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги ответил на вопрос о неудачных результатах команды.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Мастури – 63'     1:1 Монтес – 87'    

— После победы над тульским «Арсеналом» в Кубке России клуб провёл шесть матчей, в которых одержал одну победу (над «Акроном» со счётом 5:1. — Прим. «Чемпионата»). Как считаете, с чем связан кризис команды?
— Нам необходимо переламывать эту ситуацию с точки зрения результата. Есть матчи, где мы играем достаточно неплохо, где нам немного не хватает в концовке. Есть матчи, где мы ведём в счёте и упускаем преимущество.

Сегодня, справедливости ради, надо отдать должное сопернику. Он достаточно организованно выглядел в защите, большими силами оборонялся, не дал нам возможности проводить свои быстрые и скоростные атаки. Нам не хватило точности. По организации игры не самый лучший наш матч, включились только в концовке, в последние 15-20 минут. Путём различных замен и перестроений пытались игру усилить, сделать крен в сторону атаки. По тому, как всё складывалось, хорошо, что отыгрались, – приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Железнодорожники с 45 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Махачкалы с 23 очками располагается на 11-й строчке.

«Локо» еле спасся от Евсеева! Махачкале для победы не хватило нескольких минут. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android