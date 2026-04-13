«Нам необходимо переламывать эту ситуацию». Галактионов — о последних результатах «Локо»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги ответил на вопрос о неудачных результатах команды.

— После победы над тульским «Арсеналом» в Кубке России клуб провёл шесть матчей, в которых одержал одну победу (над «Акроном» со счётом 5:1. — Прим. «Чемпионата»). Как считаете, с чем связан кризис команды?

— Нам необходимо переламывать эту ситуацию с точки зрения результата. Есть матчи, где мы играем достаточно неплохо, где нам немного не хватает в концовке. Есть матчи, где мы ведём в счёте и упускаем преимущество.

Сегодня, справедливости ради, надо отдать должное сопернику. Он достаточно организованно выглядел в защите, большими силами оборонялся, не дал нам возможности проводить свои быстрые и скоростные атаки. Нам не хватило точности. По организации игры не самый лучший наш матч, включились только в концовке, в последние 15-20 минут. Путём различных замен и перестроений пытались игру усилить, сделать крен в сторону атаки. По тому, как всё складывалось, хорошо, что отыгрались, – приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Железнодорожники с 45 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Махачкалы с 23 очками располагается на 11-й строчке.