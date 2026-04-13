«Впереди шесть финалов». Дивеев высказался после матча «Зенита» с «Краснодаром»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).
«Что ж, сегодня боевая ничья. Горжусь парнями. Все бились, создавали моменты, самоотдача — топ. Но могли и должны были забирать победу. Впереди шесть финалов, возьмём своё!
Спасибо всем 48 тысячам, что после матча на Кубок пришли и гнали нас вперёд все 90 минут», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.
После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.
В следующем туре команда Сергея Семака встретится с махачкалинским «Динамо» 19 апреля. В этот же день подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Балтикой».
