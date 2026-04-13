«Краснодар» не обыгрывает «Зенит» в гостях с 2018 года

«Краснодар» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Таким образом, «быки» не побеждают сине-бело-голубых на выезде с 2018 года.

В последний раз «Краснодар» обыгрывал «Зенит» в гостях 7 апреля 2018 года со счётом 2:1. После этого команды пять раз играли вничью и пять раз победу одерживал клуб из Санкт-Петербурга.

После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с махачкалинским «Динамо» 19 апреля. В этот же день подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Балтикой».