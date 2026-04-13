Защитник «Зенита» Дркушич высказался о чемпионской гонке в РПЛ после матча с «Краснодаром»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге после матча 24-го тура, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

«Она все ещё открыта. Мы — «Зенит», должны каждый матч выигрывать. Посмотрим, что будет в конце», — приводит слова Дркушича официальный сайт клуба.

После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с махачкалинским «Динамо» (19 апреля). В этот же день подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Балтикой».