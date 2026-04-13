Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тренер «Челси» Росеньор назвал факторы, повлиявшие на результат матча с «Манчестер Сити»

Тренер «Челси» Росеньор назвал факторы, повлиявшие на результат матча с «Манчестер Сити»
Главный тренер лондонского «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал поражение своей команды в матче 32-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3).

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 51'     0:2 Гехи – 57'     0:3 Доку – 68'    

«Во втором тайме мы были не так уж хороши, плохо возобновили игру — в ряде эпизодов могли вынести мяч из штрафной, сохранив над ним контроль, но не смогли это сделать. В первые пять минут после перерыва соперник прочно обосновался на нашей половине поля, а потом мы пропустили гол.

На протяжении месяца повторяется одна и та же история в плане уровня игры. Когда противостоишь таким хорошим командам как та, с которой мы играли сегодня, ты должен приложить усилия, чтобы остаться в игре. Второй тайм оказался крайне непростым.

Вся ответственность на мне. Это командная работа, нам нужно над этим поработать. Всё начинается с того, каких привычек и ценностей придерживаешься. Не могу обвинить команду в недостаточных усилиях, но чувствовался недостаток уверенности во втором тайме. Должны поработать над собой. Мы в непростом турнирном положении, а на следующей неделе нас ждёт ещё один большой матч [с «Манчестер Юнайтед»].

Конечно, не следует забывать, что мы играли с командой, которая находится в отличной форме и борется за чемпионство. Но нужно научиться побеждать в таких встречах. Именно для этого я и пришёл в этот клуб. Когда совершаешь такие ошибки [как в этой игре], восприятие матча меняется. Это не оправдание неубедительного выступления во втором тайме. Если бы гол Марка Кукурельи засчитали, это придало бы нам сил и уверенности. Однако нужно научиться приходить в себя после таких поражений. Ты можешь проигрывать в один мяч, но должен оставаться в игре — именно это меня и разочаровало», — приводит слова Росеньора BBC со ссылкой на Sky Sports.

