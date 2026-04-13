Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Гасилин: для Карседо «Спартак» — это поле экспериментов

Гасилин: для Карседо «Спартак» — это поле экспериментов
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о работе главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо в клубе.

«Для Карседо «Спартак» — это поле экспериментов. Объясню почему. Жедсон [Фернандеш] играет справа, где его потенциал почти не используется. Он игрок центра поля. Или когда играешь в Санкт-Петербурге без центральных нападающих, которые стоят немалых денег, а у тебя эти форварды есть. Как будто он ещё ищет», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. Испанец подписал контракт до лета 2028 года. Ранее он работал в кипрском «Пафосе».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 42 очка в 24 играх. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 53 очка.

