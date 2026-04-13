Гасилин: для Карседо «Спартак» — это поле экспериментов

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о работе главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо в клубе.

«Для Карседо «Спартак» — это поле экспериментов. Объясню почему. Жедсон [Фернандеш] играет справа, где его потенциал почти не используется. Он игрок центра поля. Или когда играешь в Санкт-Петербурге без центральных нападающих, которые стоят немалых денег, а у тебя эти форварды есть. Как будто он ещё ищет», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. Испанец подписал контракт до лета 2028 года. Ранее он работал в кипрском «Пафосе».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 42 очка в 24 играх. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 53 очка.