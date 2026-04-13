Соболев орал на Косту, Кордоба разговаривал с Карасёвым. Фото ничьей «Зенит» — «Краснодар»

12 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором «Зенит» принимал «Краснодар». В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Лучшие кадры матча «Зенит» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Вендел на 27-й минуте. Во втором тайме на 69-й минуте защитник «Краснодара» Лукас Оласа сравнял счёт. На 78-й минуте нападающий «Зенита» Педро получил красную карточку за контакт открытой стопой с Эдуардом Сперцяном.