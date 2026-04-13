Фабио Челестини назвал причину поражения ЦСКА в матче с «Сочи» в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о поражении команды в матче 24-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:1).

«Сегодняшний матч действительно получился плохим. Во втором тайме сегодня мы пытались сделать все возможное, добавили максимум, но если тебе чего-то не хватает, перевернуть матч сложно. В Сочи, например, мы тоже проигрывали, но смогли переломить ход игры — для этого нужно быть свежими и иметь внутренний ресурс. Сегодня мы сделали много навесов, но не смогли дотянуться до мяча. Даже в эпизоде с Кисляком, когда мяч уже шел в ворота, нам не повезло. Команда выложилась на полную, но в первом тайме нам не хватило энергетики и ментальности.

Но о системности говорить нельзя. Даже при использовании одной схемы, например, 4-2-3-1, структура в атаке и обороне может меняться. Это не вопрос схемы и не вопрос отдельных игроков», — приводит слова Челестини официальный сайт клуба.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Сочи» находится на последнем месте, записав в свой актив 12 очков.