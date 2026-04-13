RMC Sport сообщил, какое решение рассматривает ФИФА в случае отказа Ирана от участия на ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант организации межконтинентальных стыковых матчей, если сборная Ирана откажется от участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Иран может не поехать на мировое первенство. В таком случае шанс попасть на турнир появится у команд, не сумевших пройти квалификацию. Ожидается, что в потенциальных стыковых матчах примут участие по две сборные от Азиатской футбольной конфедерации (АФК) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Таким образом, сборная Италии, уступившая в решающем матче квалификации команде Боснии и Герцеговины, может получить ещё одну возможность побороться за путёвку на чемпионат мира.