«Как я и говорил». Губерниев опубликовал пост после матча «Зенит» — «Краснодар»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал пост после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1. Комментатор присутствовал на стадионе и брал репортаж у главных тренеров команд после игры.
«Футбольный обозреватель вашей мечты!!! Как я и говорил, «Зенит» — «Краснодар» — ничья — 1:1!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Помимо Губерниева, в кадр попали бывшие футболисты «Зенита», а ныне телеэксперты Андрей Аршавин и Владислав Радимов, а также тренеры команд Сергей Семак («Зенит») и Мурад Мусаев («Краснодар»).
После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.
- 13 апреля 2026
