Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как я и говорил». Губерниев опубликовал пост после матча «Зенит» — «Краснодар»

Комментарии

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал пост после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1. Комментатор присутствовал на стадионе и брал репортаж у главных тренеров команд после игры.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Футбольный обозреватель вашей мечты!!! Как я и говорил, «Зенит» — «Краснодар» — ничья — 1:1!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Помимо Губерниева, в кадр попали бывшие футболисты «Зенита», а ныне телеэксперты Андрей Аршавин и Владислав Радимов, а также тренеры команд Сергей Семак («Зенит») и Мурад Мусаев («Краснодар»).

После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android