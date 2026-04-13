Только один клуб был обыгран Гвардиолой чаще, чем «Челси», в его тренерской карьере
Поделиться
«Манчестер Сити» под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы обыграл «Челси» с разгромным счётом 3:0 в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, испанский специалист в 18-й раз в тренерской карьере обыграл «синих».
Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 51' 0:2 Гехи – 57' 0:3 Доку – 68'
При этом лишь один клуб в карьере был обыгран Гвардиолой чаще. Это лондонский «Арсенал». «Канониров» испанский специалист побеждал 21 раз. Отметим, что «Манчестер Сити» сыграет с «пушкарями» уже 19 апреля в рамках 33-го тура АПЛ.
На данный момент «горожане» с 64 очками располагаются на второй строчке, отставая от «Арсенала» (70) на шесть очков с игрой в запасе. «Синие» с 48 очками занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.
Комментарии
- 13 апреля 2026
-
05:53
-
05:48
-
05:20
-
04:37
-
02:55
-
02:38
-
02:06
-
00:56
-
00:53
-
00:29
-
00:25
-
00:18
-
00:12
-
00:07
-
00:01
- 12 апреля 2026
-
23:55
-
23:51
-
23:45
-
23:44
-
23:44
-
23:41
-
23:38
-
23:25
-
23:17
-
22:54
-
22:49
-
22:49
-
22:47
-
22:39
-
22:38
-
22:37
-
22:35
-
22:34
-
22:33
-
22:32