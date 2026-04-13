Только один клуб был обыгран Гвардиолой чаще, чем «Челси», в его тренерской карьере

«Манчестер Сити» под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы обыграл «Челси» с разгромным счётом 3:0 в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, испанский специалист в 18-й раз в тренерской карьере обыграл «синих».

При этом лишь один клуб в карьере был обыгран Гвардиолой чаще. Это лондонский «Арсенал». «Канониров» испанский специалист побеждал 21 раз. Отметим, что «Манчестер Сити» сыграет с «пушкарями» уже 19 апреля в рамках 33-го тура АПЛ.

На данный момент «горожане» с 64 очками располагаются на второй строчке, отставая от «Арсенала» (70) на шесть очков с игрой в запасе. «Синие» с 48 очками занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.