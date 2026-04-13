«Зенит» установил два антирекорда в матчах на «Газпром Арене» после ничьей с «Краснодаром»
«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1 в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 и провёл, таким образом, свой худший матч в истории на «Газпром Арене» по ударам (5) и xG* (0,32).
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27' 1:1 Оласа – 69'
Удаления: Педро – 79' / нет
Как сообщает статистический портал Opta Sports, ещё никогда за время сбора статистики «Зенит» не бил так мало на «Газпром Арене» в РПЛ (предыдущий антирекорд — семь ударов) и не набирал так мало xG (предыдущий антирекорд — 0,35).
После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.
xG* — ожидаемые голы — это метрика в футболе, оценивающая качество созданных голевых моментов.
