«Ман Сити» чувствует запах крови». Невилл высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Невилл высказался о чемпионской гонке в Английской Премьер-лиге после разгромной победы «Манчестер Сити» над «Челси» (3:0) в матче 32-го тура.

«Арсеналу» нужно сосредоточиться на том, что они сделают с «Манчестер Сити» в следующее воскресенье. «Арсенал» может выиграть чемпионат уже на следующей неделе – это не будет популярной историей этой недели, но это факт. Все думают, что «Ман Сити» скоро сократит отставание до трёх очков, но если ты «Арсенал», то можешь выиграть свой первый титул за 22 года на следующей неделе. Именно так они должны на это смотреть.

На следующей неделе у нас очень важная игра, которая определит сезон Премьер-лиги. «Манчестер Сити» чувствует запах крови и имеет свободную неделю, чтобы подготовиться к невероятной игре. Мы сейчас на финишной прямой – в периоде, когда каждая игра действительно имеет значение, и эта команда знает об этом лучше, чем большинство.

Послание, которое они послали «Арсеналу», состоит не только в том, что они выигрывали и сделали это хорошо, но и в том, что играют уверенно и обладают некоторой надменностью. Они сейчас в настоящей гонке за титул и дышат в шею «Арсеналу», – сказал Невилл, слова которого приводит Metro.

Благодаря победе над «Челси» манчестерский клуб сократил отставание от лидирующих «канониров» до шести очков, имея матч в запасе. Очная встреча «Манчестер Сити» и «Арсенала» состоится в воскресенье, 19 апреля.

