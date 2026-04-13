Юрий Вернидуб отреагировал на слухи о том, что он может возглавить сборную Украины

Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб прокомментировал информацию о том, что его имя фигурирует среди возможных кандидатов на пост наставника сборной Украины по футболу.

— В украинской прессе вас упоминают в качестве потенциального нового главного тренера сборной. Это правда?

— В последние месяцы я не общался ни с одним журналистом из Украины. То, что пишут, не связано со мной. Что касается сборной, об этом уже давно идут разговоры. Мне никто не звонил. Там пишут 8–10 человек, возможно, кто-то и моё имя вписал. Будь что-то серьёзное, мне бы позвонили.

Сейчас у меня одна цель — это «Нефтчи». Я думаю о том, чтобы решить поставленные задачи. Получится или нет — покажет время. Если я взял эту ответственность, то пойдём до конца. Вы видите, какой путь мы уже проделали. Я благодарю футболистов за то, что они работают над собой и проявляют профессионализм на тренировках», — приводит слова тренера Azerisport.

Ранее Украина не смогла выйти на чемпионат мира, вылетел в первом матче плей-офф отбора от Швеции.

