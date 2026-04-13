Гвардиола объяснил разгромную победу «Манчестер Сити» над «Челси» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (3:0).

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 51'     0:2 Гехи – 57'     0:3 Доку – 68'    

«Второй тайм у нас получился лучше. Первая половина не была плохой, но мы играли не так, как планировали. У нас было несколько атак через левый фланг, а справа угрозы почти не создавали.

Жереми Доку на правом фланге — сильный атакующий игрок. Райан Шерки порой располагался слишком близко к Доннарумме. Такой талант нужно использовать в завершающей трети поля — занимать позиции рядом с Холандом и фланговыми исполнителями. Мы доставим ему мяч. Райан ещё очень молод и проводит первый сезон в АПЛ. Он уже перспективный игрок, но стремится стать лучше.

Мы выглядим свежее без Лиги чемпионов. Все знают свои задачи. В трёх последних матчах мы встречались с командами, выступающими в ЛЧ. Не сказал бы, что во всех этих встречах мы были идеальны на протяжении всех 90 минут, но действовали достаточно надёжно и сами создавали угрозу», — приводит слова Гвардиолы NBC Sports.

На данный момент «горожане» с 64 очками располагаются на второй строчке, отставая от «Арсенала» (70) на шесть очков с игрой в запасе. «Синие» с 48 очками занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.

