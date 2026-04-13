Семак назвал компонент игры, в котором «Зенит» плохо себя проявил в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о ничьей в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Расстроены, до пропущенного мяча игра была нормальной, первый тайм был хорошим с нашей стороны. Второй тайм получился сумбурным, удаление во многом испортило ход игры. В меньшинстве сложнее стало, но нормально играли.

Во втором тайме старались перестраховаться, играли по результату, учитывая, что должны были появляться свободные зоны, «Краснодару» нужно было атаковать. Но, к сожалению, плохо сыграли на подборе в моменте с пропущенным мячом, впоследствии игра уже поменялась», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.