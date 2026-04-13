Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Семак назвал компонент игры, в котором «Зенит» плохо себя проявил в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о ничьей в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Расстроены, до пропущенного мяча игра была нормальной, первый тайм был хорошим с нашей стороны. Второй тайм получился сумбурным, удаление во многом испортило ход игры. В меньшинстве сложнее стало, но нормально играли.

Во втором тайме старались перестраховаться, играли по результату, учитывая, что должны были появляться свободные зоны, «Краснодару» нужно было атаковать. Но, к сожалению, плохо сыграли на подборе в моменте с пропущенным мячом, впоследствии игра уже поменялась», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

Материалы по теме
«Зенит» установил два антирекорда в матчах на «Газпром Арене» после ничьей с «Краснодаром»
