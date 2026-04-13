Монтес: с «Динамо» Мх мы упустили три важных очка, которые бы позволили нам быть наверху

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес высказался о потере очков в матче с махачкалинским «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Мастури – 63'     1:1 Монтес – 87'    

«Думаю, мы плохо сыграли в матче с Махачкалой. Мы упустили три важных очка, которые бы позволили нам быть наверху. Но самое главное, что мы не проиграли дома», — сказал Монтес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, клубы играли между собой вчера, 12 апреля. Встреча на поле москвичей завершилась с ничейным счётом 1:1.

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в таблице РПЛ, у него в активе 45 очков. У идущего вторым «Зенита» 52 очка.

