Монтес: с «Динамо» Мх мы упустили три важных очка, которые бы позволили нам быть наверху

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес высказался о потере очков в матче с махачкалинским «Динамо».

«Думаю, мы плохо сыграли в матче с Махачкалой. Мы упустили три важных очка, которые бы позволили нам быть наверху. Но самое главное, что мы не проиграли дома», — сказал Монтес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, клубы играли между собой вчера, 12 апреля. Встреча на поле москвичей завершилась с ничейным счётом 1:1.

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в таблице РПЛ, у него в активе 45 очков. У идущего вторым «Зенита» 52 очка.

