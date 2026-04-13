Ятимов: давление от присутствия Карпина на матче? Я же не за сборную России играю

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов рассказал о влиянии на результат встречи 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:1) присутствие на стадионе главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8'     1:1 Мохеби – 42'    

«С Карпиным не удалось пообщаться. Дополнительное давление от его присутствия на матче со «Спартаком»? Я же не за сборную России играю (смеётся). Думаю, все ребята хотели себя проявить. Может быть, присутствие Карпина и в хорошую сторону сыграло, не знаю», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Ростов» с 26 набранными очками располагается на 10-м месте. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 42 очка в 24 играх.

