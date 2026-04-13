«Группа неудачников». Жозе Моуринью обрушился с критикой на «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что нынешние проблемы клуба являются прямым следствием решений руководства.

«Чего вы вообще ждёте от «Тоттенхэма»? Там увольняют тренеров, которые выходят в финалы, и даже того, кто выигрывал европейский трофей. У клуба никогда не было настоящего менталитета большого клуба — скорее группа неудачников, замаскированных под победителей.

Нельзя постоянно менять тренеров и ожидать, что вдруг появится стабильность. Уволить тренера за несколько дней до важнейшего матча в истории, а затем удивляться поражениям его преемников? В какой-то момент дело уже не в тренерах, а в токсичной культуре и сомнительных решениях руководства. Талант ничего не значит без характера. У «Тоттенхэма» нет ни того, ни другого», — приводит слова Моуринью аккаунт Official Blessing в социальной сети Х.

Напомним, около пяти лет назад португальский специалист был уволен из «Тоттенхэма» всего за несколько дней до финала Кубка лиги с «Манчестер Сити», в котором лондонский клуб уступил (0:1). Сейчас клуб идёт в зоне вылета АПЛ.

Сон Хын Мин попрощался с «Тоттенхэмом»

Материалы по теме
Титул Мирры Андреевой и провал «Тоттенхэма». Главные события в спорте 12 апреля
Титул Мирры Андреевой и провал «Тоттенхэма». Главные события в спорте 12 апреля
