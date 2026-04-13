Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 13 апреля

Сегодня, 13 апреля, состоится заключительный матч 28-го тура Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Первой лиги на 13 апреля (время — московское):

19:45. «Факел» Воронеж — «Родина» Москва.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел», набравший 59 очков после 27 игр. На второй строчке располагается «Родина» (52). Тройку лидеров замыкает «Урал» (49). В топ-5 также входят волгоградский «Ротор» (45) и костромской «Спартак» (44). На последнем, 18-м месте находится «Сокол» (16). «Чайка» (19) — 17-я, а «Уфа» (28) — 16-я.