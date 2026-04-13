Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 13 апреля

Сегодня, 13 апреля, состоится заключительный матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 13 апреля (время московское):

17:15. «Акрон» — «Динамо» Москва.

По состоянию на сегодняшний день тольяттинский «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Динамо» располагается на девятой строчке (31).

Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (53). На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» (52). Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (45).