«Факел» — «Родина»: онлайн-трансляция матча 28-го тура Первой лиги начнётся в 19:45

Сегодня, 13 апреля, состоится заключительный матч 28-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся воронежский «Факел» и «Родина» из Москвы. Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслужит Данил Каширин (Уфа). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По состоянию на сегодняшний день «Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 59 очков в 27 встречах. «Родина» с 52 очками в 27 играх располагается на второй строчке. Тройку лидеров Первой лиги замыкает «Урал», команда заработала 49 очков после 28 туров.