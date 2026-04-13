«Не было оснований». Лапочкин оценил спорное удаление в матче «Зенит» — «Краснодар»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин проанализировал эпизод со спорным удалением полузащитника «Зенита» Педро в матче 24-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:1). Бразилец получил прямую красную карточку во втором тайме за фол против капитана «быков» Эдуарда Сперцяна. При этом главный арбитр встречи Сергей Карасёв принял решение об удалении только после просмотра VAR.

«Удаление было излишне сурово. Для красной карточки не было никаких оснований — кроме высокого контакта. Тут ключевое что? Что удалили за серьёзное нарушение правил игры — за применение чрезмерной силы. Никто из игроков в этом эпизоде не играет в мяч, две ноги на весу.

Вступление в единоборство опасное со стороны Педро, но нога согнута — это говорит, что нет чрезмерной силы. Ноги на весу, поэтому не может быть продавливания», — сказал Лапочкин в эфире телеканала «Матч ТВ».