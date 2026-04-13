Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не было оснований». Лапочкин оценил спорное удаление в матче «Зенит» — «Краснодар»

Комментарии

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин проанализировал эпизод со спорным удалением полузащитника «Зенита» Педро в матче 24-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:1). Бразилец получил прямую красную карточку во втором тайме за фол против капитана «быков» Эдуарда Сперцяна. При этом главный арбитр встречи Сергей Карасёв принял решение об удалении только после просмотра VAR.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Удаление было излишне сурово. Для красной карточки не было никаких оснований — кроме высокого контакта. Тут ключевое что? Что удалили за серьёзное нарушение правил игры — за применение чрезмерной силы. Никто из игроков в этом эпизоде не играет в мяч, две ноги на весу.

Вступление в единоборство опасное со стороны Педро, но нога согнута — это говорит, что нет чрезмерной силы. Ноги на весу, поэтому не может быть продавливания», — сказал Лапочкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android