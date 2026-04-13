«Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:00

Сегодня, 13 апреля, состоится заключительный матч 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Манчестер Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Пол Тирни. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 31 тура английской Премьер-лиги манкунианцы набрали 55 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Лидса заработала 33 очка в 31 матче и располагается на 15-й строчке.

В 33-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси» 18 апреля, а «Лидс Юнайтед» — с «Вулверхэмптоном» в этот же день.