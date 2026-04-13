Зелимхан Бакаев высказался о шансах «Локомотива» попасть в топ-3 РПЛ по итогам сезона

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о шансах железнодорожников финишировать в тройке лидеров по итогам сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице, набрав 45 очков за 24 тура.

«Понятно, что результатом с махачкалинским «Динамо» не довольны. Надо было побеждать. Но что есть, то есть. Продолжаем работать.

Посмотрим, ждать ли «Локомотив» в тройке по итогам сезона. Будем работать. Надо хорошо провести оставшиеся игры. Будет тяжело, но мы к этому готовы», — сказал Зелимхан Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.