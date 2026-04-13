«Эта победа — показатель большой зрелости». Киву — о матче «Комо» — «Интер»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал волевую победу над «Комо» со счётом 4:3 в матче 32-го тура Серии А.

«Это было непросто — и мы этого ожидали. Мы играли с командой, которая борется за важные цели, и в первом тайме она это наглядно продемонстрировала. Нам было трудно находить выход из‑под давления, к тому же не хватало жёсткости в обороне. Мы забили важный гол, отыгравшись с 0:2, а затем изменили настрой во втором тайме. В итоге нам удалось добиться результата, хотя это далось нелегко.

[Голы со стандартов это] результат работы всего тренерского штаба. Сегодня утром мы провели тренировку, полностью посвящённую стандартам, — постарались максимально подготовиться, понимая, что при грамотном использовании это отличная возможность. Было бы ошибкой пренебрегать такими деталями, учитывая, что у нас есть отличные исполнители и сильные игроки на втором этаже.

Эта победа — показатель большой зрелости. Возможно, в первом тайме нас удивила интенсивность соперника, но затем мы отреагировали как зрелая команда, готовая бороться за результат до самого конца. Как и мои коллеги, я рад, что мы постепенно приближаемся к нашей цели — выходу в Лигу чемпионов. При этом математически мы ещё не гарантировали себе квалификацию», — приводит слова Киву Football Italia.

После 32 туров Серии А «Интер» с 75 очками возглавляет турнирную таблицу. «Комо» располагается на пятой строчке, команда заработала 58 очков после 32 игр.