«Эта победа — показатель большой зрелости». Киву — о матче «Комо» — «Интер»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал волевую победу над «Комо» со счётом 4:3 в матче 32-го тура Серии А.

Италия — Серия А . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Комо
Окончен
3 : 4
Интер М
Милан
1:0 Валле – 36'     2:0 Пас – 45'     2:1 Тюрам – 45+1'     2:2 Тюрам – 49'     2:3 Думфрис – 58'     2:4 Думфрис – 72'     3:4 Да Кунья – 89'    

«Это было непросто — и мы этого ожидали. Мы играли с командой, которая борется за важные цели, и в первом тайме она это наглядно продемонстрировала. Нам было трудно находить выход из‑под давления, к тому же не хватало жёсткости в обороне. Мы забили важный гол, отыгравшись с 0:2, а затем изменили настрой во втором тайме. В итоге нам удалось добиться результата, хотя это далось нелегко.

[Голы со стандартов это] результат работы всего тренерского штаба. Сегодня утром мы провели тренировку, полностью посвящённую стандартам, — постарались максимально подготовиться, понимая, что при грамотном использовании это отличная возможность. Было бы ошибкой пренебрегать такими деталями, учитывая, что у нас есть отличные исполнители и сильные игроки на втором этаже.

Эта победа — показатель большой зрелости. Возможно, в первом тайме нас удивила интенсивность соперника, но затем мы отреагировали как зрелая команда, готовая бороться за результат до самого конца. Как и мои коллеги, я рад, что мы постепенно приближаемся к нашей цели — выходу в Лигу чемпионов. При этом математически мы ещё не гарантировали себе квалификацию», — приводит слова Киву Football Italia.

После 32 туров Серии А «Интер» с 75 очками возглавляет турнирную таблицу. «Комо» располагается на пятой строчке, команда заработала 58 очков после 32 игр.

Самый безумный матч выходных! «Интер» выдал чемпионский камбэк
