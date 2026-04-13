«Акрон» — «Динамо»: во сколько начало матча 24-го тура РПЛ, где смотреть онлайн

Сегодня, 13 апреля, состоится заключительный матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По состоянию на сегодняшний день тольяттинский «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Динамо» располагается на девятой строчке (31).

Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (53). На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» (52). Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (45).