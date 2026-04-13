Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола шуткой ответил на вопрос, почему «Манчестер Сити» прибавил в конце сезона

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола шуткой ответил на вопрос журналиста, почему «горожане» прибавили в конце текущего сезона. В последний раз «Сити» проигрывал в рамках АПЛ в середине января — тогда «горожане» уступили «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Солнце! Нет, нет, я шучу! В Манчестере никогда не бывает солнца. Если бы солнце светило в ноябре, мы бы стали чемпионами Премьер-лиги уже в январе. Честно говоря, всё дело в солнце. Настроение становится лучше», — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По состоянию на сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с отставанием от лидирующего «Арсенала» на шесть очков. При этом у «горожан» есть игра в запасе.

Материалы по теме
Гвардиола объяснил разгромную победу «Манчестер Сити» над «Челси» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android