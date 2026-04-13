Защитник «Локомотива» Монтес высказался о своём будущем в клубе

Футболист «Локомотива» Сесар Монтес высказался о своём будущем в московском клубе, отметив, что хотел бы быть частью железнодорожников и дальше.

— У меня контракт с «Локомотивом» до 2029 года. Думаю, я всё делаю правильно. Москва — очень красивый город, который мне нравится. Мне очень нравится «Локомотив», где ко мне хорошо относятся. Мне здесь очень комфортно. Не знаю, что будет в будущем, но сейчас я здесь очень счастлив.

— Ты бы хотел остаться?

— Да. Хотя спрос на игроков сборной Мексики всегда выше, как и в моём случае. Но посмотрим, что будет летом, — сказал Монтес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.