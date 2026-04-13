Титов: уверен, что осечки ещё будут и у «Зенита», и у «Краснодара»

Титов: уверен, что осечки ещё будут и у «Зенита», и у «Краснодара»
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов прокомментировал матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром», завершившийся вничью 1:1. По его мнению, до конца чемпионата команды продолжат терять очки.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

– «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» дома. На ваш взгляд, можно ли говорить о каком-то кризисе в игре «Зенита» сейчас?
– Здесь не кризис. Если брать первый тайм, то «Зенит» играл здорово и переигрывал «Краснодар». А вот во втором тайме, видимо, сказались перестановки и подсказки тренерского штаба, и игра поменялась, тем более после удаления. Там был момент, когда мяч чудом мог залететь, был двойной опасный эпизод. То есть «Краснодар» последние 20-25 минут выглядел намного лучше «Зенита» и должен был забивать.

– Кто, на ваш взгляд, всё-таки предпочтительнее? «Краснодар» или «Зенит» в борьбе за чемпионство?
– Неправильно говорить, кто заслуживает. Если команды будут набирать свои очки, то у «Краснодара» будет на одно больше, и они станут чемпионами. Я уверен, что осечки будут и у тех, и у других. Нельзя сказать, что сегодня «Зенит» — гегемон, и каждый домашний матч — это просто вопрос, сколько команда забьёт. Сегодня такого нет. Играть можно со всеми — и с «Зенитом», и с «Краснодаром».

Но, как мне кажется, может сказаться фактор Кордобы и Сперцяна — это главные силы «Краснодара». А у «Зенита» сегодня нельзя сказать, что кто-то один тащит игру — Педро, Вендел, Барриос. Центр поля, который раньше вёл игру у Питера, уже другой: нет Клаудиньо. Вендел немного, видимо, подустал от чемпионата, Барриос тоже какой-то нервный. Сейчас до конца сезона каждый матч будет от ножа», — приводит слова Титова Metaratings.

После игры в Санкт-Петербурге «Краснодар» и «Зенит» сохранили за собой первое и второе места в турнирной таблице РПЛ с 53 и 52 очками соответственно.

