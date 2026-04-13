Сперцян — об удалении Педро: один из самых болезненных ударов за мою карьеру

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал инцидент со столкновением с нападающим «Зенита» Педро в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, который завершился вничью 1:1. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На 79-й минуте бразилец был удалён с поля за фол на Сперцяне. Решение об удалении арбитр Сергей Карасёв принял после просмотра VAR.

— Ты сказал, что ничего не помнишь после столкновения с Педро.

— Ну это один из самых болезненных ударов, который я получал за свою карьеру. В топ-3 точно войдёт. Сразу после столкновения было шоковое состояние, очень сильный удар, — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.