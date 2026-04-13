Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ростов — Спартак — 1:1, фоторепортаж, фото с матча РПЛ, 12 апреля 2026 года, чемпионат России

Команды поддержали жителей Дагестана, Кучаева поздравляли с дочкой. Фото ничьей в Ростове
«Ростов» — «Спартак»
Комментарии

12 апреля в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Перед началом встречи команды вышли на поле в особых футболках в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин на восьмой минуте, а нападающий хозяев Мохаммад Мохеби сравнял счёт, реализовав пенальти на 42-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

Таким образом, красно-белые не смогли обыграть жёлто-синих в трёх последних встречах.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

