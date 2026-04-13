Команды поддержали жителей Дагестана, Кучаева поздравляли с дочкой. Фото ничьей в Ростове

12 апреля в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Перед началом встречи команды вышли на поле в особых футболках в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин на восьмой минуте, а нападающий хозяев Мохаммад Мохеби сравнял счёт, реализовав пенальти на 42-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

Таким образом, красно-белые не смогли обыграть жёлто-синих в трёх последних встречах.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.