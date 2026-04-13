Сергей Кирьяков: «Зениту» грех жаловаться на работу судей
Российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался по итогам матча 24-го тура Мир РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (1:1). Он считает, что сине-бело-голубым не стоит жаловаться на работу судей даже после удаления Педро в матче с «быками».
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27' 1:1 Оласа – 69'
Удаления: Педро – 79' / нет
«Не сказал бы, что удаление у «Зенита» повлияло на ход матча. На этот фол, может, не стоило так жёстко реагировать. Но судья принял решение. «Зениту» грех жаловаться на работу судей. Если вспомнить предыдущие матчи, судьи откровенно назначали пенальти в ворота их соперников. Сейчас же решения какие-то не нравятся. Ну это немного смешно выглядит», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
