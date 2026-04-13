«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью в обоих матчах этого сезона РПЛ
Московский «Спартак» дважды сыграл вничью с «Ростовом» в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. В матчах 12-го и 24-го тура был зафиксирован одинаковый счёт — 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54' 1:1 Барко – 85'
Удаления: Джику – 26' / нет
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8' 1:1 Мохеби – 42'
Встреча 24-го тура РПЛ между жёлто-синими и красно-белыми состоялась накануне, 12 апреля. Игра прошла на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой (Люберцы). Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 42 очка в 24 играх. «Ростов» с 26 набранными очками располагается на 10-м месте. В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо в домашнем матче встретится с «Ахматом» (19 апреля), а подопечные Джонатана Альбы сыграют с «Сочи» (17 апреля).
