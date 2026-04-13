Фабрегас: не многим командам удаётся нанести 20 ударов по воротам в матче с «Интером»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал поражение от «Интера» со счётом 3:4 в домашнем матче 32‑го тура чемпионата Италии. «Комо», набрав 58 очков после 32 матчей, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

«Я не знаю, на каком месте мы находимся в турнирной таблице, — я не проверял её с начала сезона и не собираюсь делать это сейчас. Моя команда снова доказала, что она смелая и энергичная: даже в поражении футболисты показывают характер. Да, мы допустили ошибки, но это молодая команда, а мы играли с соперником, который наказывает за каждую неточность.

Мы говорили делом на поле. Мне нравится смотреть на статистику — не многим командам удаётся нанести 20 ударов по воротам в матче с «Интером». Если бы два года назад мне сказали, что мы будем так бороться с «Интером», я бы подумал, будто речь идёт о товарищеском матче. Но сейчас мы сражаемся с ними на равных», — приводит слова Фабрегаса Football Italia.