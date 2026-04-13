Фабрегас: не многим командам удаётся нанести 20 ударов по воротам в матче с «Интером»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал поражение от «Интера» со счётом 3:4 в домашнем матче 32‑го тура чемпионата Италии. «Комо», набрав 58 очков после 32 матчей, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

Италия — Серия А . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Комо
Окончен
3 : 4
Интер М
Милан
1:0 Валле – 36'     2:0 Пас – 45'     2:1 Тюрам – 45+1'     2:2 Тюрам – 49'     2:3 Думфрис – 58'     2:4 Думфрис – 72'     3:4 Да Кунья – 89'    

«Я не знаю, на каком месте мы находимся в турнирной таблице, — я не проверял её с начала сезона и не собираюсь делать это сейчас. Моя команда снова доказала, что она смелая и энергичная: даже в поражении футболисты показывают характер. Да, мы допустили ошибки, но это молодая команда, а мы играли с соперником, который наказывает за каждую неточность.

Мы говорили делом на поле. Мне нравится смотреть на статистику — не многим командам удаётся нанести 20 ударов по воротам в матче с «Интером». Если бы два года назад мне сказали, что мы будем так бороться с «Интером», я бы подумал, будто речь идёт о товарищеском матче. Но сейчас мы сражаемся с ними на равных», — приводит слова Фабрегаса Football Italia.

