Кирьяков: «Зенит» удивил в матче с «Краснодаром», давно не видел агрессивной игры от него

Кирьяков: «Зенит» удивил в матче с «Краснодаром», давно не видел агрессивной игры от него
Бывший игрок московского «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал игру команд в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Игра получилась. «Зенит» и «Краснодар» держали напряжение до последней минуты. Питерцы сыграли сильный первый тайм. Удивили! Давно не видел такой агрессивной игры от них. В первом тайме переехали соперника. Они лишили «Краснодар» контроля мяча. Кордобу и Сперцяна съели, а они определяют игру. Но во втором тайме почему-то снизили давление. У «Краснодара» появилась возможность переломить ход матча. Команда была больше на мяче. Сравняли по делу. Игра оправдала ожидания», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После игры в Санкт-Петербурге «Краснодар» и «Зенит» сохранили за собой первое и второе места в турнирной таблице РПЛ с 53 и 52 очками соответственно.

Материалы по теме
«Зенит» заставил «Краснодар» страдать. Но всё перевернулось за 10 минут
«Зенит» заставил «Краснодар» страдать. Но всё перевернулось за 10 минут
