В «Локомотиве» заявили, что не готовы продать Батракова «Зениту» меньше, чем за € 130 млн

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков может перейти в «Зенит» только в том случае, если сине-бело-голубые заплатят за футболиста не менее € 130 млн.

— Продажа Батракова в российский клуб невозможна?

— Да.

— А если завтра придёт «Зенит» и предложит € 30 млн?

— Если только 130 млн. 30 мало.

— А если серьёзно?

— Я вполне серьёзно.

— € 130 млн — заоблачная сумма.

— Почему же? Тем более лимит на легионеров могут поменять.

— Таких трансферов за всю историю футбола всего-то несколько.

— В России же такого не было?

— Не было.

— Значит, надо что-то сделать, — приводит слова Ульянова Sport24.