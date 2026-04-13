В «Локомотиве» заявили, что не готовы продать Батракова «Зениту» меньше, чем за € 130 млн

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков может перейти в «Зенит» только в том случае, если сине-бело-голубые заплатят за футболиста не менее € 130 млн.
— Продажа Батракова в российский клуб невозможна?
— Да.
— А если завтра придёт «Зенит» и предложит € 30 млн?
— Если только 130 млн. 30 мало.
— А если серьёзно?
— Я вполне серьёзно.
— € 130 млн — заоблачная сумма.
— Почему же? Тем более лимит на легионеров могут поменять.
— Таких трансферов за всю историю футбола всего-то несколько.
— В России же такого не было?
— Не было.
— Значит, надо что-то сделать, — приводит слова Ульянова Sport24.