Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Локомотиве» заявили, что не готовы продать Батракова «Зениту» меньше, чем за € 130 млн

В «Локомотиве» заявили, что не готовы продать Батракова «Зениту» меньше, чем за € 130 млн
Комментарии

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков может перейти в «Зенит» только в том случае, если сине-бело-голубые заплатят за футболиста не менее € 130 млн.

— Продажа Батракова в российский клуб невозможна?
— Да.

— А если завтра придёт «Зенит» и предложит € 30 млн?
— Если только 130 млн. 30 мало.

— А если серьёзно?
— Я вполне серьёзно.

— € 130 млн — заоблачная сумма.
— Почему же? Тем более лимит на легионеров могут поменять.

— Таких трансферов за всю историю футбола всего-то несколько.
— В России же такого не было?

— Не было.
— Значит, надо что-то сделать, — приводит слова Ульянова Sport24.

Материалы по теме
Галактионов прокомментировал информацию об интересе к Батракову со стороны «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android