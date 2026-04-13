«Сперцян сам попал в ногу Педро». Гасилин оценил удаление в матче «Зенит» — «Краснодар»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин проанализировал эпизод со спорным удалением полузащитника Педро в матче 24-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:1). Бразилец получил прямую красную карточку во втором тайме за фол против капитана «быков» Эдуарда Сперцяна. При этом главный арбитр встречи Сергей Карасёв принял решение об удалении только после просмотра VAR.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Карасёв изначально находился в хорошей позиции. Изначально он решил, что для него это даже не фол. Педро принял мяч на грудь, скидывал его вниз и хотел аккуратно постелить его на газон. Сперцян в мяч не играл. На мой взгляд, он подбил ногу Педро. У игрока «Зенита» открытые шипы, но его нога расслаблена. Сперцян сам попал в ногу Педро. Я ожидал, что Карасёв посмотрит VAR и оставит своё решение», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Не было оснований». Лапочкин оценил спорное удаление в матче «Зенит» — «Краснодар»
