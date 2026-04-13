Мелёхин — о ничьей со «Спартаком»: закономерный результат, у обеих команд были моменты

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин прокомментировал ничью в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1). Он также высказался о нападающем московской команды Манфреде Угальде, который, по данным СМИ, интересует «ПСЖ».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8'     1:1 Мохеби – 42'    

— Хорошая игра, я считаю. С мячом были достаточно большое количество времени, думаю, в первом тайме по игре были лучше соперника. Но ничья — закономерный результат, потому что у обеих команд были моменты. И мы могли забить — у Шамонина был момент, и нам могли забить.

— Удивил ли «Спартак»?
— Не могу сказать, что удивили, потому что мы знаем, как они играют, разбираем их. Понимали примерно, как они будут действовать.

— На матче был Валерий Карпин. Дополнительная мотивация для вас?
— Всегда есть мотивация, чтобы попасть в сборную. В любом случае, я думаю, Валерий Георгиевич смотрит все матчи РПЛ.

— Перед матчем не приезжал на базу, речь не говорил?
— Я не видел его на базе.

— После матча «Спартака» с «Зенитом» в Кубке были разговоры, что все судейские решения были в их пользу. Что думаете о работе арбитра сегодня?
— Не знаю, вроде бы более-менее было судейство. Не было каких-то спорных моментов. Было более-менее хорошее судейство.

— Кого бы отметили из «Спартака»?
— Не знаю, все хороши.

— Как вам Угальде?
— Нормально.

— Человек уровня «ПСЖ», ПСВ? Его туда активно отправляли.
— Не знаю, думаю, с Дембеле тяжело будет конкурировать, — приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

После 24-го тура РПЛ «Ростов» занимает 10-е место с 26 очками, а «Спартак» располагается на шестой строчке с 42 очками.

